Minuto a minuto: Agresión de EE.UU. a Venezuela

03 Enero 2026

La Habana 03 ene (ACN) La Agencia Cubana de Noticias sigue minuto a minuto lo acontecido sobre la brutal agresión del gobierno de Estados Unidos, contra territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira. 

Vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirma la desaparición del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores y exige fe de vida. 

ACN - Cuba

Intelectuales en Defensa de la Humanidad vs agresión imperial

 La Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad (REDH) alzó su voz ante la comunidad internacional, para condenar la agresión militar ejecutada por el gobierno de los Estados Unidos de América contra el pueblo y el territorio soberano de la República Bolivariana de Venezuela en la madrugada de este sábado.

ACN - Cuba

Cuba demanda reacción internacional por ataques a Venezuela

 Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República,  demandó hoy urgente la reacción de la comunidad internacional ante el ataque de Estados Unidos a Venezuela.

Venezuela denuncia agresión militar de Estados Unidos

ACN - Cuba

La República Bolivariana de Venezuela emitió hoy un comunicado en el que denuncia la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unido contra territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira, por su importancia lo reproducimos íntegramente.

