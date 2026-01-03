Minuto a minuto: Agresión de EE.UU. a Venezuela

La Habana 03 ene (ACN) La Agencia Cubana de Noticias sigue minuto a minuto lo acontecido sobre la brutal agresión del gobierno de Estados Unidos, contra territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira.

Vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirma la desaparición del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores y exige fe de vida.

Vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, confirma la desaparición del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores y exige fe de vida.





El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López: ¡Pueblo heroico de Venezuela! ¡Soldados de la Patria! ¡Hijos e Hijas de Bolívar! La Fuerza Armada Nacional Bolivariana, informa al mundo entero, que en la madrugada de hoy 03ENE26 el pueblo venezolano ha sido

Intelectuales en Defensa de la Humanidad vs agresión imperial La Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad (REDH) alzó su voz ante la comunidad internacional, para condenar la agresión militar ejecutada por el gobierno de los Estados Unidos de América contra el pueblo y el territorio soberano de la República Bolivariana de Venezuela en la madrugada de este sábado. 04:20

Cuba demanda reacción internacional por ataques a Venezuela Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, demandó hoy urgente la reacción de la comunidad internacional ante el ataque de Estados Unidos a Venezuela.

We strongly condemn the ongoing military aggression by the #US against #Venezuela.





Condenamos en los términos más enérgicos la infame agresión militar de EEUU contra #Venezuela.





Venezuela denuncia agresión militar de Estados Unidos La República Bolivariana de Venezuela emitió hoy un comunicado en el que denuncia la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unido contra territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira, por su importancia lo reproducimos íntegramente.

#Cuba denuncia y demanda URGENTE reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de E.U a #Venezuela. Nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América. Patria o Muerte ¡Venceremos!





El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela, así como la consecuente escalada de tensión en la región. Colombia…





