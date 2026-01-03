En Ciego de Ávila dicen no a la agresión yanqui contra Venezuela

Ciego de Ávila, 3 ene (ACN) El pueblo de Ciego de Ávila denunció en la tarde de hoy, en la plaza Camilo Cienfuegos de la cabecera provincial, la agresión del ejército estadounidense a la República Bolivariana de Venezuela y el secuestro ilegal de Nicolás Maduro, su presidente constitucional, y de Cilia Flores, su esposa y primera combatiente.

Vasily Mendoza Pérez, miembro de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, en declaraciones a la Agencia Cubana de Noticias repudió los más recientes hechos del gobierno de los Estados Unidos contra la nación sudamericana, que resultan violatorios de las leyes internacionales, la soberanía nacional y el secuestro de un mandatario democráticamente electo.

Yo que viví en Venezuela del 2010 al 2012, al ser colaborador en la Misión Cultura Corazón Adentro en el estado de Portuguesa, me di cuenta de la valentía del pueblo, profundamente chavista, que lucha por su justicia social contra los ataques imperiales, para nada nuevos sino presentes desde los primeros años de la Revolución Bolivariana, resaltó Mendoza Pérez.

Agregó que espera que la solidaridad con el pueblo de Simón Bolívar y Hugo Chávez se materialice en ayuda concreta y efectiva, con un desenlace positivo hacia el logro de la justicia y la paz.

Miguel Antonio Martínez Castellanos, estudiante de la Facultad de Ciencias Médicas de Ciego de Ávila, expresó que el ataque de esta madrugada no es un hecho aislado, sino el eslabón más reciente de una larga cadena de agresiones, injerencias y guerras no convencionales diseñadas para doblegar la voluntad de un pueblo.

Una vez más se pone al descubierto el desparpajo y la hostilidad del gobierno de los Estados Unidos y su presidente Donald Trump, al ser testigo la comunidad internacional de las artimañas del imperialismo yanqui para enaltecer su hegemonía en el hemisferio y apropiarse de los recursos de América Latina, fiel a lo peor de la doctrina Monroe, acusó Martínez Castellanos.

Durante el acto se transmitió el mensaje de Leticia González Mayo, enfermera y colaboradora avileña de la misión médica cubana en Venezuela, quien desde el municipio Valencia, estado de Carabobo, condenó el brutal acto de terrorismo de Estado de la administración Trump.

La colaboradora de la Salud Pública cubana exigió acciones inmediatas de la comunidad internacional y manifestó el respaldo del pueblo cubano ante las agresiones ilegales al territorio y pueblo venezolanos.

Julio Gómez Casanova, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Ciego de Ávila, en las palabras centrales reafirmó el apoyo de Cuba a Venezuela y la disposición a defenderla, así como exigir la devolución inmediata y garantía de vida del presidente Maduro y su esposa Cilia Flores.

Abiertamente, dan a conocer que el verdadero objetivo de este acto de guerra no es Maduro, ni el narcotráfico, sino arrebatar el petróleo y los recursos del país a los venezolanos y ponerlos en manos de cúpulas de poder económico que se enriquecen cada día más con la corrupta administración de Trump, comentó Gómez Casanova.