Villa Clara rechaza agresión de Estados Unidos contra Venezuela

Santa Clara, 3 ene (ACN) Con una condena unánime y un renovado compromiso de solidaridad, el pueblo villaclareño se sumó hoy al rechazo nacional e internacional hacia la agresión militar perpetrada por el gobierno de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela.

Desde las primeras horas de la madrugada, tras conocerse los reportes de bombardeos en Caracas y varios estados venezolanos, la indignación se extendió en esta provincia central; la reacción en Santa Clara y otros municipios fue de inmediata solidaridad.

Es una barbarie lo que está pasando; los mecanismos internacionales deben tomar partido en el asunto, un Estado no puede adjudicarse el derecho de juez del mundo, declaró a la Agencia Cubana de Noticias Roberto Sosa Ruiz, maestro de historia.

¿Dónde está la ONU, dónde están los que se definen como defensores de la paz? Este es un criminal ataque a la libertad y a la soberanía, y estamos al lado de la justicia, del derecho de un pueblo a decidir su destino, comentó la enfermera Delia Pedrosa Jiménez.

Para Laura Carrazana Pérez, joven ingeniera, la noticia refuerza la necesidad de unidad y acción.

Desde las redes y en cada espacio físico debemos rechazar con mucha fuerza este atropello; alzamos nuestras voces en solidaridad con el pueblo venezolano, dijo Carrazana Pérez, y advirtió que contra la patria de Bolívar, Chávez y Maduro no pasarán.

La agresión militar estadounidense es un grave asalto a nuestra América y debemos exigir respeto, afirmó.

Otros residentes compartieron sentimientos similares: Denunciamos y demandamos de forma urgente la reacción de la comunidad internacional; esto es terrorismo de Estado y no puede quedar impune, expresó Carlos Martínez del Sol, trabajador por cuenta propia.

Susely Morfa, primera secretaria del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba en Villa Clara, y la gobernadora del territorio, Milaxy Yanet Sánchez Armas, han mantenido comunicación constante con las estructuras de base para seguir de cerca el sentir popular.

La movilización del sentimiento a favor de Venezuela en Villa Clara se manifiesta en centros laborales, educativos y comunidades, donde se ratifica el principio de que la solidaridad es el arma más preciada de los pueblos ante la amenaza común, reafirmando que Cuba denuncia y demanda la reacción de la comunidad internacional contra el criminal ataque.

En consecuencia, se convocó al pueblo villaclareño a participar a las 4:00 p. m. de hoy en un acto de reafirmación revolucionaria y solidaridad con la República Bolivariana de Venezuela en el parque Leoncio Vidal de Santa Clara.