Instó vanguardia artística juvenil a defender la paz y la vida

La Habana, 3 ene (ACN) La Asociación Hermanos Saíz (AHS) condenó hoy en una declaración los ataques perpetrados esta madrugada por Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela y llamó a defender la paz y la vida.

En el texto, la vanguardia artistica juvenil de la mayor de las Antillas rechazó enérgicamente esas acciones que han causado muertes de civiles, además de evidenciar la naturaleza deplorable del imperialismo, capaz de usar misiles y bombas con el afán de lograr sus objetivos conquistadores, apoderarse de recursos naturales y otras riquezas, ya que el objetivo real es obtener las grandes reservas de petróleo venezolano, las mayores del mundo.

Hay mucho odio también en esta decisión del gobierno estadounidense y de Donald Trump, que quiere ser una especie de emperador de estos tiempos, que recurre a las fuerzas militares hasta para sus caprichos y ansias de poder, agregó la AHS en el comunicado.

Convocó a los jóvenes creadores cubanos y de todo el mundo, a los amantes de la paz, a todas las personas de buena voluntad, y a los seres humanos dignos, a repudiar este ataque detestable, enfatizando que el pueblo venezolano merece todo el apoyo.

Esta agresión no es solo contra Venezuela, advirtió, sino contra la humanidad, la esperanza y el mundo mejor que muchos desean: EE. UU. ha realizado una serie de acciones que todavía están en desarrollo; no le han importado pronunciamientos internacionales ni la Carta de las Naciones Unidas.

América Latina y el Caribe deben ser siempre zona de paz; en Venezuela tenemos familiares y amigos; su pueblo merece vivir con tranquilidad, sin amenazas de este tipo, sin agresiones, ni bloqueos, sin bombas ni misiles, sostuvo en la Declaración.

La organización reclamó al país norteño, porque no tiene ningún derecho para atacar, ni para continuar con sus acciones de aparente dueño del mundo, con bloqueos económicos, acciones militares, influencias en elecciones, injerencia en naciones extranjeras y muertes.

Defendamos la paz, la justicia, la independencia de nuestros pueblos y la vida, que en este caso es también defender a Venezuela, concluyó la declaración de la AHS.