Ascienden y condecoran a oficiales del Minint en Camagüey

Camagüey, 5 jun (ACN) En ocasión de conmemorarse el próximo 6 de junio el aniversario 65 del Ministerio del Interior (Minint) tuvo lugar, en esta ciudad, una ceremonia de ascensos y condecoraciones, dedicada al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y a los 95 años del General de Ejército Raúl Castro Ruz.

Durante el homenaje, militares profesionales con resultados satisfactorios en el combate por garantizar la seguridad del Estado y el orden interior ascendieron al grado inmediato superior, mientras que otros destacados oficiales merecieron una condecoración con las distinciones por los 10, 15 y 20 años en el servicio y por el servicio distinguido en el Minint.

Walter Simón Noris, primer secretario del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba (PCC), afirmó que las gloriosas filas del Minint se distinguen por la firmeza, lealtad y la entrega sin límites de sus miembros.

En medio de situaciones tan complejas como las que enfrenta la nación, añadió que los combatientes de esa heroica institución demuestran a diario su estirpe y compromiso con el pueblo para salvaguardar la obra de la Revolución y el Socialismo.

Ismael Villalón Labañino destacó que su ascenso al grado de teniente coronel refuerza el honor y el deber de seguir fiel a las enseñanzas del líder histórico de la Revolución cubana y al General de Ejército en el empeño de velar por la tranquilidad ciudadana.

Con orgullo recibo este ascenso al grado de mayor, apuntó Yannier Ríos Gómez, pues constituye un estímulo para continuar asumiendo nuevas misiones apegados siempre a los principios revolucionarios.

Durante la celebración por los 65 años del Minint, otros abnegados oficiales merecieron la medalla Olo Pantoja de Segunda Clase y Por la Seguridad y el Orden Interior de Segunda Clase, en tanto fuerzas y colectivos con una meritoria trayectoria recibieron la condición Fieles a su legado, otorgada por única vez en saludo a la citada conmemoración y al centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

De igual manera las máximas autoridades del PCC y el Gobierno en la provincia de Camagüey entregaron un reconocimiento a la Delegación del Minint, homenaje al que también se sumaron la Unión de Jóvenes Comunistas, la Central de Trabajadores de Cuba, los Comités de Defensa de la Revolución, la Federación de Mujeres Cubanas, la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, entre otros organismos.