Intelectuales santiagueros condenaron agresión contra Venezuela

Santiago de Cuba, 3 ene (ACN) Periodistas e intelectuales de Santiago de Cuba denunciaron hoy la agresión armada llevada a cabo esta madrugada por Estados Unidos contra Venezuela.

Víctor Hugo Leyva, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba en la provincia, refirió a la Agencia Cubana de Noticias que el gremio indómito, junto al de todo el país, se une al rechazo unánime del ataque criminal perpetrado contra la hermana nación venezolana, el cual pone en peligro el concepto de paz y a la región con esta acción descabellada.

Afirmó que debe realizarse una gestión firme por parte de la comunidad internacional, en aras de evitar una escalada mayor.

Nosotros, manifestó, los periodistas santiagueros estaremos pendientes, compartiendo la información y participando en los actos en respaldo a Venezuela.

Gerardo Houdayer, titular del Comité Provincial de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (Uneac), expresó que con el sentimiento patriótico inculcado por José Martí y Fidel Castro se unen a la denuncia de los arteros ataques contra Venezuela, como parte de la política intervencionista y guerrerista del gobierno estadounidense.

Señaló que los intelectuales santiagueros se oponen a la violación del derecho internacional y de los postulados asumidos en la declaración de América Latina y el Caribe como zona de paz.

Instamos desde el arte, la creación, la paz y el acompañamiento a las causas justas a que prevalezca el bienestar de las naciones.

Somos pueblos auténticos y orgullosos de nuestra historia, y esas son también razones para exigir respeto, que significa apostar por el presente que construimos desde la esencia de la espiritualidad, expresó.

Reafirmó que la Uneac santiaguera está del lado de Venezuela, su pueblo no está solo, y la justicia vencerá por encima del odio y la ambición.

En la madrugada de este sábado fuerzas militares estadounidenses ejecutaron un conjunto de ataques que consistieron en el bombardeo de localidades civiles y militares de Caracas y de otras ciudades en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.