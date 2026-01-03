Cuba demanda reacción internacional por ataques a Venezuela

La Habana, 3 ene (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República demandó hoy urgente la reacción de la comunidad internacional ante el ataque de Estados Unidos a Venezuela.

En su cuenta oficial en la red social X Díaz-Canel expresó:

Cuba denuncia y demanda URGENTE reacción de la comunidad internacional contra criminal ataque de Estados Unidos a Venezuela.

Nuestra Zona de Paz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América.

Patria o Muerte ¡Venceremos!

También Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba condenó esta madrugada la agresión al pueblo venezolano.

En X el Canciller dijo:

Condenamos enérgicamente la agresión militar en curso de EEUU contra Venezuela.

Los bombardeos y acciones bélicas contra Caracas y otras localidades del país son actos cobardes contra una nación que no ha agredido a EEUU ni a ningún otro país.

Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro y Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, condenaron los ataques contra Caracas y otras localidades.

Ambos dirigentes exigen movilización de la comunidad internacional para defender a América Latina y el Caribe como zona de paz.

En la madrugada de este sábado un comunicado de la nación Bolivariana denunciaba "la gravísima agresión militar perpetrada por el Gobierno actual de los Estados Unidos de América contra territorio y población venezolanos en las localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira.

"Este acto constituye una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, especialmente de sus artículos 1 y 2, que consagran el respeto a la soberanía, la igualdad jurídica de los Estados y la prohibición del uso de la fuerza. Tal agresión amenaza la paz y estabilidad internacional, concretamente de América Latina y el Caribe, y pone en grave riesgo la vida de millones de personas".