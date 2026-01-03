Condena internacional al ataque de EE.UU. contra Venezuela (+ Fotos)

El ataque militar de Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela desató este sábado una inmediata ola de rechazo en América Latina, donde varios mandatarios denunciaron la acción como una grave violación del derecho internacional y un peligro para la paz regional.

La ofensiva, considerada por líderes de la región como un acto de “terrorismo de Estado”, coloca a la comunidad internacional ante el desafío de reaccionar con urgencia para frenar una escalada que amenaza la estabilidad continental.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió la convocatoria urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos (OEA) para detener la agresión. “Hay que establecer la legalidad internacional”, afirmó en su cuenta en X, al tiempo que informó sobre la activación de planes operativos en la frontera de Cúcuta.

Desde La Habana, el presidente Miguel Díaz-Canel denunció lo que calificó de, "criminal ataque” contra Venezuela y exigió una reacción inmediata de la comunidad internacional; "nuestra zona de paz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra nuestra América, patria o muerte, ¡venceremos!”, escribió en la red social X, reafirmando la posición histórica de Cuba en defensa de la soberanía regional.

En Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva condenó la acción militar de Washington, señalando que constituye “una afrenta gravísima a la soberanía de Venezuela y un precedente extremadamente peligroso para toda la comunidad internacional”. El mandatario recordó que una intervención armada sería “una catástrofe humanitaria” y reiteró la disposición de su país a mediar en la disputa, subrayando que el diálogo es la única salida viable.

El presidente de Chile, Gabriel Boric, expresó “preocupación y condena” por las operaciones militares estadounidenses en territorio venezolana: "La crisis venezolana debe resolverse mediante el diálogo y el apoyo del multilateralismo, y no a través de la violencia ni la injerencia extranjera”, afirmó, reafirmando la adhesión de su país a los principios básicos del derecho internacional.

Las declaraciones de los líderes latinoamericanos se suman a un creciente rechazo internacional que exige respeto a la soberanía de Venezuela y la preservación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, compromiso asumido en la CELAC y ratificado en múltiples foros.

El ataque contradice los principios de la Carta de la ONU, vulnera la autodeterminación de los pueblos y revive la política de intervención que ha dejado huellas dolorosas en Libia, Irak y Afganistán.

Organizaciones sociales y gobiernos han comenzado a señalar que Estados Unidos debe responder por sus actos ante instancias jurídicas internacionales.

Diversas voces denuncian que la agresión constituye un crimen de lesa humanidad y un intento de genocidio contra el pueblo venezolano. La exigencia de sanciones y medidas punitivas contra Washington se suma al llamado a la solidaridad mundial, que reclama justicia y respeto irrestricto a la soberanía nacional.

La comunidad internacional enfrenta ahora el reto de frenar una escalada que amenaza la estabilidad regional. Los gobiernos de Cuba, Brasil, Colombia y Chile han marcado el camino: exigir respeto, defender la soberanía y preservar la paz. América Latina y el Caribe reafirman que la paz no se negocia y que la Revolución Bolivariana no será derrotada.