Convocan al pueblo cubano para acto en apoyo a Venezuela

La Habana, 3 ene (ACN) El Gobierno Revolucionario convoca hoy al pueblo de La Habana, en representación de toda Cuba, a un acto de condena a la agresión militar de Estados Unidos a Venezuela, en la Tribuna Antimperialista José Martí.

Según informa el diario Granma, el acto, a comenzar a las 10:00 a.m., también expresará el respaldo al legítimo presidente venezolano, Nicolás Maduro Moros, y a la Fusión Popular, Militar y Policial.

Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido de Cuba y Presidente de la República, calificó de criminal esta acción de Estados Unidos, y aseguró que se trata de terrorismo de Estado contra el pueblo venezolano.

Esta madrugada, Caracas publicó un comunicado donde informó sobre una agresión militar de Estados Unidos en localidades de Caracas, la capital, y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira.

De acuerdo con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, dichos ataques dejaron varios muertos, entre militares y civiles, y se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.