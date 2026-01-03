Intelectuales en Defensa de la Humanidad vs agresión imperial

La Habana, 3 ene (ACN) La Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad (REDH) alzó su voz ante la comunidad internacional, para condenar la agresión militar ejecutada por el gobierno de los Estados Unidos de América contra el pueblo y el territorio soberano de la República Bolivariana de Venezuela en la madrugada de este sábado.

El Comunicado hecho público resalta que este ataque armado a territorio y población civil constituye un crimen contra la paz, una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y una amenaza existencial para la soberanía de todos los pueblos.

No es solo un ataque contra Venezuela; es un ataque contra el principio fundamental de la autodeterminación de las naciones; es un golpe colonial que busca establecer un precedente de intervención armada para saquear recursos y someter voluntades, prosigue el pronunciamiento de la REHD.

Resulta evidente que el propósito último de esta ofensiva es la usurpación de los recursos estratégicos venezolanos y la aniquilación por la vía de las armas, de la independencia política de una nación soberana.

Se trata de un intento descarnado de imponer, mediante una guerra colonial, un cambio de gobierno que someta al país a los intereses imperiales y a sectores oligárquicos locales, denuncia la organización, asegurando que, frente a esta arremetida, reafirma la convicción de que, al igual que en los doscientos años de historia independentista, la voluntad inquebrantable del pueblo venezolano y su derecho a la autodeterminación prevalecerán.

La historia de resistencia de Venezuela es elocuente. Desde la gesta emancipadora del siglo XIX hasta la defensa de la soberanía nacional ante bloqueos y amenazas del siglo XX, el pueblo ha demostrado su capacidad para enfrentar y vencer a los imperios. Hoy, esa misma dignidad heredada de Bolívar y de los libertadores se levanta nuevamente para repeler la agresión.

Asimismo, la REDH expresa el más amplio respaldo al llamado del gobierno bolivariano a la movilización popular y a todas las fuerzas sociales para rechazar este ataque imperialista; y llama al pueblo venezolano y a su Fuerza Armada Nacional Bolivariana a la lucha y unión en defensa de la patria, así como respaldamos la declaración del estado de Conmoción Exterior, como acciones legítimas para proteger a la población, salvaguardar las instituciones y organizar la defensa integral de la nación.

Reconocemos el derecho inalienable de Venezuela, amparado en el artículo 51 de la Carta de la ONU, a ejercer la legítima defensa frente a una agresión armada, agrega el documento.

Hacemos un llamado urgente a los pueblos, a las comunidades artísticas e intelectuales, a los movimientos sociales y a los gobiernos en América Latina, el Caribe y el mundo entero, a activar una solidaridad militante y efectiva con Venezuela, enfatiza el comunicado, alertando que este no es un ataque aislado; es un golpe contra la soberanía de todos los pueblos y un peligroso precedente para la humanidad. Debemos organizar la protesta global, el debate intelectual crítico y la presión política para detener esta guerra de rapiña.

Como nos enseñó el Comandante Hugo Chávez, ante las dificultades, por grandes que sean, la respuesta debe ser unidad, lucha, batalla y victoria; esa es la consigna que hoy asumimos desde la Red en Defensa de la Humanidad, finaliza el Comunicado.