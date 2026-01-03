¡Manos fuera de Venezuela!, reclamo de Pinar del Río 

Pinar del Río, 3 ene (ACN) ¡Manos fuera de Venezuela! es el reclamo de Pinar del Río hoy al gobierno de los Estados Unidos, tras la agresión militar y el secuestro del presidente Nicolás Maduro y su esposa.

En el parque de la Independencia, sitio que siempre convoca a las causas justas en la ciudad capital, se dieron cita estudiantes, trabajadores y pueblo en general para patentizar el respaldo a un pueblo hermano cuya soberanía y paz fue truncada esta madrugada.

Defender a Venezuela es también defender nuestra propia historia, conquistas y futuro común en América Latina, aseguró la joven doctora Yanet Escalona Espinosa, médico del policlínico Luis Augusto Turcios Lima que hace apenas un mes regresó de esa nación.

Nuestros médicos, enfermeras y trabajadores del personal de la salud son testimonio vivo de que la Revolución cubana no se limita a nuestras fronteras, sino que se expande allí donde un pueblo necesite apoyo, apuntó.

Para Alejandro Bosmenier León, presidente de la Federación Estudiantil Universitaria en la Universidad de Pinar del Río, el mundo no puede permanecer en silencio ante lo ocurrido, y llamó a andar en cuadro apretado en la defensa de la región.

Son tiempos que exigen posiciones claras y firmes, y la salvaguarda de la dignidad, destacó, y las Américas no son el patio trasero del imperio, en esta tierra hay gente que existe, lucha y resiste desde el río Bravo hasta la Patagonia.

Y que les quede claro: por Venezuela, América y Cuba, y por su soberanía, estamos dispuestos a entregar nuestras vidas, señaló Bosmenier León.

Con banderas cubanas y venezolanas, carteles y la certeza de la lucha por la justicia, cientos de pinareños exigieron la paz en Venezuela y, en definitiva, en la región.

Al acto de rechazo a las acciones de Estados Unidos asistieron las máximas autoridades de la provincia.