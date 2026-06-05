Díaz-Canel: Lo que el imperio llama Estado fallido es un Estado agredido

La Habana, 5 jun (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, afirmó hoy que "lo que el imperio llama Estado fallido es, en realidad, un Estado agredido y negado a rendirse".

El mandatario habló en el acto de conmemoración por el 95 cumpleaños del General de Ejército Raúl Castro Ruz y el aniversario 65 de la creación del Ministerio del Interior, celebrado en el Teatro Karl Marx.

En presencia del General de Ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, Díaz-Canel subrayó que "Cuba no se rinde, Cuba insiste y resiste, y esa insistencia es intolerable para el imperio".

Denunció que el gobierno de Estados Unidos ejecuta contra Cuba "un plan dirigido a provocar una crisis humanitaria en toda la nación", con el bloqueo energético implementado el 29 de enero como "un acto de crueldad extrema por sus implicaciones humanitarias".

"En los primeros cinco meses del año Cuba solo ha recibido un barco de combustible, de 40 que habría demandado en ese período", precisó.

El mandatario rechazó las acusaciones contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz , "las canallescas calumnias y las insensatas e ilegales acciones que pretenden lanzarse desde el cubil mafioso de la Florida", y destacó que "Raúl es Cuba, y a Cuba no se toca".

"No se toca mientras queden una cubana o un cubano dignos con vida para poner escudo donde el enemigo pretenda poner la bala", sentenció.

Al dirigirse a los combatientes del Ministerio del Interior en su aniversario 65, Díaz-Canel reconoció el legado del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, miembro y jefe fundador de la institución, y recordó a los 32 héroes caídos en Venezuela el pasado 3 de enero, así como a los cinco compañeros de las Tropas Guardafronteras que neutralizaron un intento de infiltración terrorista.

"Cinco vencieron a diez, y para más honra, el comandante de nuestra embarcación, gravemente herido, jamás abandonó su misión: la defensa de la patria", exclamó.

Díaz-Canel recordó que Raúl Castro fue el mediador activo y efectivo de los diálogos de paz en Colombia, que permitieron la firma del acuerdo entre las FARC y el Gobierno colombiano, y también el facilitador del encuentro inédito y conciliador entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa Rusa.

Su convicción de que es posible convivir civilizadamente en medio de las diferencias, agregó, lo llevó a conducir el inicio de un camino hacia la normalización de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, truncado en 2017.

"Raúl, como familiarmente lo llamamos desde el pueblo, al igual que Fidel, es también insustituible", afirmó Díaz-Canel, quien recordó que frente a las calumnias ha prendido en las redes digitales la frase "Raúl es Raúl", inspirada en la que mucho antes dijera él refiriéndose al Comandante en Jefe.

El Presidente concluyó: "Cuba quiere la paz. Cuba no provoca, no agrede ni desafía. Seguimos apostando por un clima de entendimiento con Estados Unidos sobre la base del respeto mutuo. Ahora bien, si la patria es atacada, responderemos en legítima defensa. Y si intentan entrar, que no quepan dudas: ¡Habrá combate decidido y firme!"