Cuba grita: ¡Viva Venezuela! ¡Abajo el imperialismo!

La Habana, 3 ene (ACN) Bajo los gritos de ¡Cuba y Venezuela, una sola bandera! y ¡abajo el imperialismo!, miles de personas denunciaron hoy, en la Tribuna Antimperialista de La Habana, la agresión militar de Estados Unidos contra el pueblo bolivariano esta madrugada, en acto encabezado por Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente cubano.

Al intervenir en el acto, el Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) calificó de brutal e inaceptables los ataques de fuerzas militares estadounidenses contra Venezuela y el secuestro de Nicolás Maduro, mandatario legítimo de esa nación, y su esposa, Cilia Flores.

Cuba condena y denuncia esas acciones como un acto de terrorismo de Estado, un asalto criminal contra la paz de América y una violación a la soberanía y al derecho internacional, manifestó Díaz-Canel Bermúdez.

Ante la presencia de Orlando Maneiro Gaspar, embajador venezolano en Cuba, subrayó que la amenaza no es solo para Venezuela, es contra de la humanidad y se sustenta en la doctrina norteamericana de lograr la paz por medio de la fuerza.

El Presidente cubano destacó que la Revolución Bolivariana ha demostrado ser un proceso de masas, la cual saldrá a defender su soberanía y democracia, como ocurrió ante el golpe de Estado en 2002.

Instó a la comunidad internacional a pronunciarse en contra de este hecho ilegal e inmoral que atenta contra la determinación de los pueblos.

Fernando González Llort, Héroe de la República y presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, señaló que este cobarde acto contra Venezuela no es un hecho aislado, sino una escalada en la guerra económica, mediática, diplomática que ha desplegado Estados Unidos con el objetivo de someter a una tierra soberana y con un proyecto de independencia y justicia social.

Expresó que esta acción refleja la bajeza con que opera la administración Trump y demuestra quiénes son los que infunden el terror y operan como mafia internacional organizada.

Con el sentir de que con la Patria no se juega, repudió Gerardo Hernández Nordelo, también Héroe de la República y coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución, a los opositores venezolanos y cubanos que en este día han respaldado tal hecho.

Al mismo tiempo resaltó que es el momento de que todas las personas de paz se unan para que en el mundo no reine el caos, sino la justicia.

Abel Prieto, presidente de Casa de las Américas, expuso que no puede existir una persona digna en este planeta que no reaccione ante semejante agresión y manifestó la necesidad de frenar las fuerzas del odio y del fascismo y luchar por la vida y la solidaridad.

Representantes del estudiantado cubano, la ciencia y la salud también alzaron su voz contra la política imperialista y dejaron claro que la tierra de Simón Bolívar no está sola.

Entre cánticos y consignas revolucionarias, la población de la capital, en representación de todo el país, reafirmó su posición contra la hostilidad yanqui.

Participaron también los miembros del Buró Político del Comité Central del PCC Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular; Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro; Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República; Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del PCC, y Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, entre otros.

Presentes además funcionarios del PCC, representantes del Gobierno, la Cancillería, parte del cuerpo diplomático acreditado en el país, diferentes organizaciones políticas y de masas, entre otros organismos y la ciudadanía en general.

En las primeras horas de este 3 de enero, el Estado bolivariano informó sobre la agresión militar estadounidense que se llevó a cabo en las localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira y supuso el secuestro criminal del jefe de Estado bolivariano y la primera combatiente.

A raíz de ese hecho, las fuerzas y población de ese país se han movilizado con el objetivo de defender la soberanía nacional.