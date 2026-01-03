Repudian en Cienfuegos agresión militar de EE. UU. a Venezuela

Cienfuegos, 3 ene (ACN) Representantes del pueblo cienfueguero, que tantos vínculos de solidaridad ha mantenido con los hijos de la patria de Simón Bolívar, repudiaron hoy la agresión imperialista del gobierno de los Estados Unidos a la República Bolivariana de Venezuela, un estado independiente, soberano y de paz.

Nereyda Moya Padilla, reconocida profesora de la Universidad de Cienfuegos, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que resulta inaudita la actitud de los Estados Unidos con este bombardeo a zonas estratégicas, y a otras incluso donde radican civiles, con el objetivo evidente no de combatir narcotraficantes, sino de apropiarse de los recursos de la nación venezolana.

“Pero es más inaudita la actitud del mundo ante hechos de esa naturaleza, porque los pueblos no pueden admitir que una figura, un grupo de poder, un nominado imperio decadente, corrupto, puedan erigirse como dueños del mundo, como decisores del mundo.

“Esa es la máxima expresión de toda la indolencia que ha habido, de la falta de cumplimiento de las políticas, y de lo trazado a nivel internacional.

“No hay derecho internacional que resista esta acción del gobierno yanqui, ni hay política ni hay nada que sustente el daño y el crimen cometido contra el pueblo de Venezuela.

“Como diría el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, cuando veas las barbas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo, por tanto el pueblo de Cuba en pie contra esa agresión, ayudando y apoyando a Venezuela libre, soberana y socialista, como lo eligió su pueblo”.

Betty Ponce, destacada campesina y propietaria de la finca Santa Bárbara en el municipio de Santa Isabel de las Lajas, expresó su rechazo al artero ataque del imperio del norte a Venezuela, y se preguntó hasta cuándo tanta injerencia en los países soberanos de América Latina.

Lucía Ramírez Arias, vicepresidenta de la filial Cienfuegos de la Sociedad Cultural José Martí, condenó como cubana y ciudadana de esta América, la vil agresión terrorista al hermano país.

“Alzamos nuestra voz, denunciando y rechazando el bombardeo que en la madrugada el imperio perpetró sobre esa nación.

“Martí escribió: Diga Venezuela en qué puedo servirla, porque el pueblo venezolano no está solo, los que amamos la paz estamos con esa nación”.

En Cienfuegos, la presencia solidaria de Venezuela se acrecentó desde el año 2007, con la reactivación de la Refinería de Petróleo Camilo Cienfuegos, y la edificación de la comunidad Petrocasas, en la periferia de la ciudad, durante el gobierno del presidente Hugo Chávez Frías.