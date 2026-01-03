Caravana de la Libertad en Holguín condena agresión a Venezuela (+ Fotos)

Holguín, 3 ene (ACN) Con la enseña nacional en alto y consignas de respaldo a la República Bolivariana de Venezuela ante la reciente agresión militar de Estados Unidos, arribaron hoy a la cuna de Fidel y Raúl Castro los jóvenes que reeditan el trayecto de la Caravana de la Libertad como en enero de 1959.

Una representación del pueblo holguinero, integrada por niños, estudiantes y trabajadores de diversos sectores, acompañó el recorrido desde su entrada al territorio nororiental por el municipio de Cacocum hasta la comunidad Oscar Lucero Moya, otrora regimiento militar.

Elisbel Durán Borroto, primer secretario de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) en la provincia, expresó el enérgico rechazo de las nuevas generaciones y de los cubanos en general a las acciones del gobierno estadounidense, las cuales socavan la democracia y la independencia de la nación suramericana en franca violación del Derecho Internacional.

Desde la tribuna, Erley Machado Revé, presidente municipal de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana, condenó la agresión al pueblo bolivariano y la integridad de su presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, y de la primera combatiente Cilia Flores, hechos que, señaló, evocan las intervenciones imperiales en Chile, Granada y Panamá.

En momentos en que la paz de pueblos hermanos se ve amenazada, Cuba y Latinoamérica deben permanecer en un solo haz de solidaridad forjada en décadas de resistencia frente a la hostilidad externa, reafirmó Durán Borroto.

Si el 3 de enero de 1959 el júbilo inundaba las calles para recibir a Fidel y sus rebeldes en cumplimiento de su promesa de justicia, hoy la Caravana convoca a las nuevas generaciones a defender cada espacio en nombre de la Revolución y de las causas justas, subrayó.

La ocasión fue propicia para que jóvenes holguineros recibieran el carné acreditativo de su militancia en la UJC así como de reconocimientos por su actitud durante la etapa de recuperación por los daños provocados por el huracán Melissa.

A la evocación del histórico momento asistieron Joel Queipo Ruiz, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y primer secretario en la provincia; Manuel Francisco Hernández Aguilera, gobernador de Holguín; autoridades políticas y gubernamentales; combatientes de la Revolución cubana y vecinos de la comunidad.

Tal como sucedió hace 67 años, la Caravana de la Libertad llegó a tierras holguineras cargada de la energía transformadora de la juventud para continuar mañana su travesía hacia la provincia de Las Tunas.

Los bombardeos perpetrados por el gobierno de Estados Unidos contra localidades venezolanas de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira en la madrugada de hoy constituyen una violación de la Carta de las Naciones Unidas y amenazan la paz y la estabilidad internacional.