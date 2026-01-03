Encabeza Díaz-Canel acto en solidaridad con Venezuela (+Fotos y Video)

La Habana, 3 ene (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, encabeza hoy, en la Tribuna Antimperialista de La Habana, el acto de denuncia a los ataques estadounidenses contra Venezuela, perpetrados en la madrugada de este sábado.

MMinuto a minuto: Agresión de EE.UU. a Venezuela (+ Video en vivo)

En esta acción de condena participan también los miembros del Buró Político del Comité Central del PCC Esteban Lazo Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular; Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro; Salvador Valdés Mesa, vicepresidente de la República; Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central del PCC, y Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, entre otros.

Presentes además funcionarios del PCC, representantes del Gobierno, la Cancillería, parte del cuerpo diplomático venezolano acreditado en el país, diferentes organizaciones políticas y de masas, entre otros organismos y la ciudadanía en general.

Los capitalinos, en representación de la nación caribeña, se reúnen este día para brindar su apoyo al pueblo venezolano y rechazar, una vez más la política hostil que desarrolla el gobierno de Estados Unidos contra América Latina y el Caribe.

En las primeras horas de este 3 de enero, el Estado bolivariano informó sobre la agresión militar estadounidense que se llevó a cabo en las localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas, capital de la República, y los estados Miranda, Aragua y La Guaira.

Ante ese hecho, las fuerzas y población de ese país se han movilizado con el objetivo de defender la soberanía nacional.