Interrumpirá mañana Aguas de La Habana servicio en Sistema Este

La Habana, 7 oct (ACN) La Empresa Aguas de La Habana anunció en su perfil institucional en Facebook que mañana miércoles 8 de octubre interrumpirá el servicio de abasto en zonas del Sistema Este de la capital, debido a trabajos de mantenimiento en conductoras y líneas eléctricas de la fuente del Gato.

La medida se aplicará entre las seis de la mañana y las seis de la tarde, como parte del programa escalonado de rehabilitación hidráulica que busca mejorar el suministro en municipios con afectaciones reiteradas, precisó la entidad.

Durante la jornada resultarán afectados repartos de La Habana del Este, como Alamar, parte de Camilo Cienfuegos y la Villa Panamericana, así como áreas de San Miguel del Padrón, entre ellas Jacomino, Afán, Luyanó Moderno, Juanelo, California, María Cristina, La Rosalía, Monterrey, Dolores, Rocafort y Núñez.

En el municipio Cotorro se interrumpirá el servicio en Santa María del Rosario y el centro de la localidad, mientras que en Regla ocurrirá en Casablanca y en parte de la zona baja. En Diez de Octubre la afectación se concentrará en Lawton.

La empresa informó que, una vez concluidas las labores, el suministro se restablecerá de manera paulatina en los horarios habituales de cada territorio.

Según la información oficial, la rehabilitación en la conductora de setenta y ocho pulgadas de Cuenca Sur permitió mejorar el servicio en municipios del centro de la ciudad, lo cual posibilitó iniciar las acciones en el Sistema Este.

Aguas de La Habana señala que el programa de rehabilitación se ejecutará de forma gradual, en correspondencia con la disponibilidad de recursos, y tiene como propósito resolver las dificultades acumuladas en el abasto de agua en La Habana del Este, Guanabacoa, San Miguel del Padrón, Regla y Cotorro.

La entidad reiteró que, mientras duren las labores de mantenimiento en diferentes sistemas, se garantizará el suministro mediante carros cisterna a hospitales, centros asistenciales y otros servicios básicos.

En sus partes oficiales, la empresa y el Gobierno Provincial destacaron que brigadas de Grandes Conductoras y Obras Especiales laboran de manera continua para estabilizar el servicio, aunque reconocieron que la combinación de averías técnicas y la inestabilidad eléctrica constituye el principal obstáculo para lograr un abasto regular en toda la capital.