Falsa señal interrumpe generación en Termoeléctrica Guiteras

Matanzas, 7 oct (ACN) Una falsa señal de presión de vapor sobrecalentado, elemento del sistema automático de la unidad, derivó en la mañana de hoy en una salida imprevista de la Central Termoeléctrica (CTE) Antonio Guiteras, que ya se alista para sincronizar otra vez, esta tarde, con el sistema eléctrico nacional (SEN).

🔴 9:28 || Sale de línea la Unidad de la CTE Antonio Guiteras por fallo en caldera. pic.twitter.com/12YrZi9q7j — Unión Eléctrica de Cuba (@OSDE_UNE) October 7, 2025

Jorge Gómez, director de la Unidad Empresarial de Base de Producción en el mayor y más eficiente bloque unitario en Cuba, precisó a la Agencia Cubana de Noticias que, luego de determinada la causa de la salida de la planta ya se preparan las condiciones para asegurar su regreso a la generación base del sistema en la nación caribeña.

Debe ser un proceso (sincronización) relativamente rápido porque mantenemos la caldera encendida, esperamos que demore a lo sumo cuatro horas, detalló el especialista.

Añadió Gómez que esta variable de la falsa señal no debe representar un problema tras la nueva sincronización, aunque advirtió que en una parada más prolongada, aún por definir, será necesario intervenir el sistema automático.

La CTE Guiteras, fundada hace más de tres décadas por Fidel Castro, Líder Histórico de la Revolución Cubana, incluye entre sus ventajas el hecho de ubicarse en la zona occidental del país, donde se concentran las mayores cargas, y consumir crudo nacional por oleoducto, sin necesidad de gastos por concepto de transportación, entre otras.