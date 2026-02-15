Agradece Canciller cubano apoyo africano contra bloqueo de EE.UU.

La Habana, 15 feb (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, agradeció hoy desde su cuenta en la red social X a los jefes de Estado y de Gobierno africanos por la resolución de condena al bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra la Isla.

El canciller calificó como una muestra de solidaridad la decisión de la 39 Cumbre de la Unión Africana, concluida en Addis Abeba, que por décimo séptima ocasión consecutiva rechazó la política económica, financiera y comercial impuesta por Washington.

Trasladamos un profundo agradecimiento a los Jefes de Estado y Gobierno africanos por adoptar su resolución de condena del bloqueo de EEUU y contra la inclusión de #Cuba en la lista espuria de Estados patrocinadores del terrorismo.



Gracias por esa muestra de solidaridad, tras la… pic.twitter.com/XfUGAmad7y — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) February 15, 2026

La resolución exigió además, por tercera vez, la exclusión de Cuba de la ilegal lista elaborada por el Departamento de Estado norteamericano de países que supuestamente patrocinan el terrorismo.

Rodríguez Parrilla subrayó que el respaldo africano cobra especial relevancia tras la orden ejecutiva firmada el 29 de enero por el presidente estadounidense Donald Trump, dirigida a bloquear totalmente el suministro de combustibles hacia Cuba y asfixiar al pueblo.

Cuba ha reiterado en varias ocasiones que continuará defendiendo su soberanía y los derechos de su pueblo, al tiempo que ratifica la voluntad de estrechar los vínculos históricos de amistad y cooperación con África.