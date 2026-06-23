El último adiós al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés (+ Fotos)

La Habana, 23 jun (ACN) Los miembros del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de Cuba Roberto Morales Ojeda, Esteban Lazo Hernández, Salvador Valdés Mesa y Manuel Marrero Cruz ofrecieron el ultimo adiós hoy al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez.

A la sala Granma del edificio Sierra Maestra del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias acudieron también otros miembros del Buró Político, el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros para despedir al combatiente revolucionario.

Este martes el pueblo de Cuba rindió tributo al Comandante de la Revolución, quien falleciera en La Habana el domingo último a la edad de 94 años.

En la capital del país miles de habaneros hicieron filas para presentar respeto y admiración por el hombre que dedicó su vida a la Revolución con humildad y lealtad.

Este jueves en el mausoleo del Frente de las Villas serán inhumados sus restos junto a sus compañeros de la Columna Ocho Ciro Redondo y muy cerca del Che Guevara.