El hasta siempre de Villa Clara a uno de sus hijos más ilustres (+ Fotos) 

Santa Clara, 23 jun (ACN) Una multitud de pueblo colmó hoy el Parque Vidal de Santa Clara para honrar al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, en un emotivo homenaje que trasciende el formalismo protocolar y se convierte en el reconocimiento de la ciudad que lo adoptó como suyo desde que, hace más de seis décadas, contribuyó a liberarla junto al Che Guevara como segundo jefe de la columna ocho Ciro Redondo.

Arístides Rondón Velázquez, historiador y combatiente, declaró a la Agencia Cubana de Noticias que no se trata de rendir tributo a uno más, sino de honrar al último de los hombres que estuvo presente en varias páginas gloriosas de la historia nacional: asaltó el cuartel Moncada, combatió en la Sierra Maestra y llegó a la invasión con el Che como su segundo al mando; "por tanto, estamos ante un héroe sublime de la Revolución", afirmó.

El historiador enfatizó que el odio del enemigo hacia Ramiro no es fortuito, pero que en esa misma proporción el pueblo lo quiere, lo admira y lo respeta.

Su relación con Santa Clara trasciende lo militar y se entrelaza con la historia más profunda de la ciudad, pues fue el gran propulsor de la Plaza Ernesto Guevara y manifestó siempre su deseo de descansar junto a su jefe y amigo, el Guerrillero Heroico, una voluntad que se cumplirá a partir del próximo 25 de junio, cuando sus restos lleguen al Mausoleo Frente Las Villas del Complejo Escultórico Comandante Che Guevara.

Basilia García Guero, teniente coronel y oficial de la Unidad Provincial de Tránsito, recordó a Ramiro como su primer ministro del Interior y un ejemplo de fiel revolucionario; nos aflige perderlo físicamente, pero sigue en cada acción, expresó.

Ahora, además del Che, permanece su segundo al mando, un motivo más de compromiso que tenemos los villaclareños, concluyó Rondón Velázquez.

El Comandante Ramiro Valdés Menéndez, Héroe de la República de Cuba y del Trabajo, fallecido este domingo a los 94 años de edad, recibió en Villa Clara en 2019 la distinción de Hijo Ilustre, en reconocimiento a su destacado historial revolucionario y a los vínculos que lo unen con este territorio, donde descansan los restos de su jefe durante la invasión.