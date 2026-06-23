Dialogan en torno a los 65 años de Palabras a los Intelectuales 

La Habana, 23 jun (ACN) A propósito del aniversario 65 del histórico discurso de Fidel Castro Ruz (1926-2016) a los intelectuales, tuvo lugar hoy en el centro dedicado a su legado un panel donde se expuso la trascendencia de esos encuentros con los escritores y artistas cubanos, ocurridos en 1961.

Con el coauspicio del Ministerio de Cultura, y en presencia de su titular, Alpidio Alonso Grau, el panel "65 años de Palabras a los intelectuales: Una mirada desde hoy a los tiempos de fundación" estuvo moderado por Omar Valiño Cedré, director de la Biblioteca Nacional José Martí, e integrado por la doctora Isabel Monal, pedagoga, fundadora y antigua directora del Teatro Nacional; Michel Torres Corona, licenciado en Derecho y presentador del espacio televisivo Con Filo; y Ernesto Teuma, profesor e investigador.

La doctora Monal, testigo de aquellos trascendentales encuentros que concluyeron con el definitorio discurso del líder de la Revolución, fue la encargada de abrir el intercambio, explicando que Palabras a los Intelectuales no es solo un punto de partida para la política cultural nacional, sino también un antecedente de la maduración de las ideas de Fidel en relación con la cultura y su desarrollo dentro de la Revolución.

Torres Corona aseguró por su parte que este era un Fidel con casi 35 años de edad, que pronunciaba este discurso solo dos años y medio después del triunfo revolucionario, con la convicción de que Revolución era cambio y libertad.

Significó que durante aquellas jornadas el revolucionario se reunió con un grupo de historiadores, periodistas, escritores, poetas, coreógrafos, etcétera, donde prevaleció su pensamiento martiano, y demostrando ser un intelectual de altísimos quilates.

Conocemos más que nunca el verdadero contexto, las caras, los rostros, los nombres y la naturaleza de aquellas conversaciones, en la cual Fidel escuchaba, interpelaba, interrumpía, precisaba y moderaba activamente; no era un monólogo, sino una conversación a tono con uno de los puntos fundamentales de la naciente Revolución: la cultura, sentenció Teuma.

Los días 16, 23 y 30 de junio de 1961, en el Salón de Actos de la Biblioteca Nacional, tuvieron lugar esos intercambios, cuyo epílogo en voz de Fidel pasó a la historia como Palabras a los Intelectuales, hecho sin precedentes en la historia de Cuba y América que devino un documento programático de largo alcance en materia de descolonización, identidad y soberanía cultural, válido incluso —y quizás más—, para los tiempos actuales.