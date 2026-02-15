Exige Unión Africana fin del bloqueo de EE.UU. a Cuba

La Habana, 15 feb (ACN) La Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana aprobó hoy, por decimoséptima ocasión consecutiva, una resolución que condena enérgicamente el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba.

Según publica el sitio oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex), los participantes calificaron esta medida arbitraria como una política injusta, ilegal y contraria al derecho internacional.

El documento, adoptado durante la sesión plenaria del organismo continental, reitera además —por tercera vez— el llamado a excluir a Cuba de la lista unilateral de países patrocinadores del terrorismo, subrayando el carácter arbitrario de dicha designación.

Subraya la fuente que los líderes africanos expresaron su profunda preocupación por el recrudecimiento de los efectos negativos del bloqueo, especialmente en el contexto actual, marcado por los desafíos económicos y sociales que enfrenta Cuba tras la pandemia de COVID-19.

También denunciaron el alcance extraterritorial de esta política, incluida la aplicación del Título III de la Ley Helms-Burton, que extiende sus consecuencias más allá de las fronteras estadounidenses.

De acuerdo con el texto, la resolución reafirma los históricos lazos de solidaridad entre África y Cuba, y constituye una expresión clara del respaldo del continente a la eliminación de una política que consideran obsoleta y perjudicial para el desarrollo del pueblo cubano.

Con esta decisión, la Unión Africana ratifica su compromiso con la defensa de la soberanía de los Estados y el respeto al derecho internacional, al tiempo que envía un mensaje contundente a la comunidad internacional sobre la necesidad de poner fin al bloqueo y reparar las injusticias derivadas de su aplicación.