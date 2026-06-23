Ramiro, un hombre leal al pueblo y a Fidel

La Habana, 23 jun (ACN) Al hablar de Ramiro Valdés Menéndez hay que resaltar su dedicación al pueblo cubano y su inquebrantable lealtad al Comandante en Jefe, señaló hoy a la Agencia Cubana de Noticias René González Barrios, director del centro Fidel Castro Ruz.

González Barrios expresó que además de la admiración por el líder histórico de la Revolución, con el que tuvo el privilegio de compartir muchos años, esta figura también veía al apóstol de la independencia cubana, José Martí, como un referente de la dignidad y del amor patrio.

Comentó que a pesar de que el Comandante de la Revolución se mostraba como un hombre hermético y riguroso por sus responsabilidades, en su esencia reflejaba un ser humano con una serenidad extraordinaria.

Manifestó además, que a Valdés Menéndez, vice primer ministro de la República, lo compara con los hermanos Maceo y otros héroes de la nación, por ser uno de los protagonistas de la acción combativa de Cuba hasta el triunfo revolucionario.

González Barrios destacó que el significativo homenaje póstumo de los cubanos evidencia el agradecimiento y respeto a un hombre que dedicó su vida a hacer Revolución y que escribió junto a otras personalidades las páginas gloriosas de la historia del país.

Desde horas de la mañana de este martes el pueblo de Cuba rinde homenaje a Ramiro Valdés Menéndez, fallecido el domingo último en La Habana.