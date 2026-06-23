El último adiós del pueblo al Comandante de las gestas (+ Fotos)

La Habana, 23 jun (ACN) En una jornada marcada por los homenajes y muestras de respeto y admiración por su vida y trayectoria revolucionaria, Cuba despide hoy al Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez en su paso hacia la eternidad.

En la capital miles de habaneros, así como jefes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior (Minint), representantes del Partido, del Gobierno y del Cuerpo diplomático acreditado en el país se dieron cita para despedir al ejemplar combatiente que escribió, con su sangre y esfuerzo, algunas de las páginas más gloriosas de la Revolución.

Así lo apreció Leo Diago Cisneros, quien confesó a la Agencia Cubana de Noticias sentirse conmovido con la desaparición física del Comandante Ramiro Valdés, por el recuerdo cercano de su padre y su lucha compartida en los años fundacionales del Minint.

Por esa razón, valoró un compromiso ineludible estar presente en la jornada en que los compatriotas asisten al paso a la inmortalidad de uno de los grandes, que directamente participó en la historia reciente del país y al cual los cubanos deben tanto, no solo por su ejemplo de sacrificio y humildad, sino por su entera dedicación a la obra que ayudó a edificar.

A pesar de todos los intentos de los enemigos por manipular e irrespetar el dolor que vive en esta hora el pueblo, el ejemplo de Ramiro seguirá marcando el camino y lo veo como la fila de cubanos dignos que están a mis espaldas y que han venido a ofrecerle sus respetos y contraer el compromiso de que no claudicarán al defender la nación en un momento de transformaciones sin renunciar a las esencias, afirmó.

Para la coronel Ailen Ramírez González es un deber asistir a las honras fúnebres del Comandante de la Revolución al ser oriunda de Segundo Frente, un lugar que es 100 por ciento obra de la Revolución, donde los héroes son figuras muy cercanas y muchos de los valores con los que creció y le inculcaron surgieron precisamente se esa generación que emprendió la gesta.

Insistió en que los sucesos de esta fecha constituyen un último homenaje a su presencia física, pero no a su obra, porque corresponde ahora rendir homenaje a esas figuras, dentro de los que él forma parte, con la defensa cotidiana y decidida de la Revolución que legaron.

Recordó además que el Comandante Ramiro es el referente de ese hombre nuevo al que aspiraba el Comandante Ernesto Che Guevara, desde su ética, desde su patriotismo, desde su responsabilidad, desde su lealtad a la obra del Comandante en Jefe, a la obra de la Revolución.

El Moncada fue difícil, el Granma, la Sierra, la invasión a occidente, los primeros años de la Revolución fueron difíciles, y sin embargo, esos jóvenes se crecieron y cumplieron con su papel y ese es un ejemplo a seguir por los que no somos tan jóvenes y los jóvenes de hoy: vamos a cumplir nuestro papel con transformaciones, con bloqueos, con el enemigo acechando permanentemente, con la guerra cognitiva que se está llevando a cabo; vamos a cumplir nuestro papel y vamos a ser victoriosos, apuntó.

La joven Adriana Rueda Martínez, especialista del Centro Fidel Castro Ruz, definió en el momento un sentimiento primero de pérdida por el cariño que le tenía el pueblo como un padre más, así como a Fidel y a Raúl, que se une al compromiso que se contrae ante su foto y sus restos de seguir luchando por lo que él luchó hasta el fin de su vida.

Nos corresponde aprender de ellos todo lo que hicieron, ajustarnos al contexto actual, y siempre tratar de mantener la esencia, que es lo más importante, pero estar a tono con el concepto de Revolución y estar dispuestos a cambiar lo que tenga que ser cambiado, pero siempre desde las bases medulares que movieron el proceso y a sus protagonistas, valoró.

Toda Cuba rinde tributo hoy al Comandante de la Revolución, nacido en Artemisa, en el año 1932, asaltante al cuartel Moncada, expedicionario del Granma, fundador del Ejército Rebelde, e integrante de la Columna 8 en la invasión a occidente.

Fue ministro del Interior, fundador de la Seguridad del Estado, amigo del Che Guevara, de Fidel y de Raúl, a los que dedicó siempre su mayor lealtad.