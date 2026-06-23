Ramiro Valdés fue hombre de confianza de Fidel y Raúl

Bayamo, 23 jun (ACN) El histórico Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, fallecido este 21 de junio, fue un hombre de confianza de Fidel y Raúl Castro Ruz, declaró hoy aquí Fidencio González Peraza, Héroe de la República de Cuba y de la batalla de Cangamba, Angola (1983).

González Peraza, primer coronel de la reserva de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), estuvo entre los primeros en concurrir esta mañana, vestido de completo uniforme de campaña, al parque museo Antonio “Ñico” López, en la oriental ciudad de Bayamo, a rendir postrer tributo al fiel combatiente.

Ramiro es uno de los grandes hombres en la historia de Cuba y lo recordaré como un símbolo, como revolucionario consecuente, hombre íntegro, ejemplo en el que debemos inspirarnos, subrayó.

Desde las 10.00 a. m. de este martes cientos de personas han acudido a la institución mencionada, otrora cuartel Carlos Manuel de Céspedes, a dar un último adiós al Comandante invicto.

Miembros de las FAR y del Ministerio del Interior se cuadran y saludan frente a una fotografía de Valdés Menéndez con uniforme militar, colocada en el lugar.

El pueblo que desfila se detiene segundos en posición de firme frente a la imagen, escoltada por ofrendas florales y estudiantes de nivel medio.

Ramiro Valdés Menéndez nació en Artemisa el 28 de abril de 1932 en el seno de una familia humilde; desde muy joven se sumó a la lucha contra la tiranía batistiana y bajo la guía de Fidel participó en los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, el 26 de julio de 1953.

Desde entonces, estuvo en la primera línea de combate al lado del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y del General de Ejército Raúl Castro Ruz, hacia quienes manifestó una infinita admiración, lealtad y fidelidad a toda prueba en las luchas por una Cuba mejor.