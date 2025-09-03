Industriales toma desquite y Avispas siguen al rojo vivo

La Habana, 3 sep (ACN) Industriales de La Habana se desquitó hoy con fuerza de los Elefantes de Cienfuegos y les pasó por encima 14-5 en el estadio Latinoamericano, en jornada donde Santiago de Cuba volvió a mostrar pólvora en su artillería.

La tropa de Guillermo Carmona, que en la víspera había dejado escapar un triunfo casi cantado, tuvo que remar desde atrás para derribar a unos paquidermos que arrancaron al frente gracias a un error capitalino y par de cañonazos en el primer episodio frente a Raymond Figueredo.

Los cienfuegueros ampliaron en el segundo con triple de Pedro González y otro imparable de Luis Vicente Mateo, y sumaron una más en el tercero y otra en el quinto ante Andy Lee Plumas, pero ahí se les acabó la gasolina.

El despertar azul llegó en la parte baja de ese quinto capítulo con un racimo de cinco, coronado por jonrón de Pedro Roque, dobles remolcadores de Yasmani Tomás y Alfredo Rodríguez, además de un imparable productor de Yasiel Santoya.

El puntillazo cayó en el octavo con ocho anotaciones, tres empujadas por Ariel Hechavarría y otras tres gracias a un bambinazo de Tomás con dos hombres en circulación.

En la fiesta ofensiva también celebró el novato Carlos Nieto, al disparar su primer hit en Series Nacionales.

Plumas firmó su primera sonrisa en torneos domésticos tras dos entradas y un tercio con tres ponches, y contó con el relevo de Julio Rodríguez y Frank Herrera, este último con tres "chocolates" en un tercio de juego para acreditarse el salvamento.

En el oriente, las Avispas de Santiago de Cuba mantuvieron encendido el madero y destrozaron otra vez a los Piratas de Isla de la Juventud, esta vez con un 15-0 que se resolvió en apenas cinco entradas en el Guillermón Moncada.

Los dirigidos por Eddy Cajigal pegaron 10 imparables, incluidos tres cuadrangulares de Yoel Yanki, Andy Rodríguez y Yoelquis Guibert —este con su tercero en dos días—, mientras el derecho Wilber Reyna tiraba la ruta completa con solo dos hits permitidos y cinco ponches, la derrota fue para Sair Sánchez, castigado con seis limpias en apenas un inning.

En otros resultados, Sancti Spíritus dejó al campo 3-2 a Villa Clara en un juego sellado por lluvia ayer y luego repitió victoria 2-1 en cinco entradas, con créditos para José Isaías Grandales y Eduardo Santos.

Los Vegueros de Pinar del Río doblegaron 7-4 a los campeones Leñadores de Las Tunas, con otro bambinazo de William Saavedra, y Granma venció como visitante 6-2 a Holguín en el Calixto García.

El mal tiempo volvió a ser protagonista: Artemisa-Mayabeque aún no pueden debutar, Camagüey-Guantánamo se suspendió y Matanzas-Ciego de Ávila quedó sellado en la tercera entrada sin carreras.