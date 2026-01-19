Saluda Cuba al Partido Comunista de Vietnam por su XIV Congreso

La Habana, 19 ene (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Presidente de la República, transmitió hoy un saludo al Partido Comunista de Vietnam (PCV) y a su Secretario General, To Lam, en ocasión del XIV Congreso de esa organización política, que sesiona del 19 al 25 de enero.

Desde Cuba, saludamos al Partido Comunista de Vietnam y a su Secretario General, el querido compañero To Lam, en ocasión del XIV Congreso de esa organización política, expresó el mandatario cubano en su mensaje publicado en la red social X.

Desde #Cuba, saludamos al Partido Comunista de #Vietnam y a su Secretario General, el querido compañero To Lam, en ocasión del XIV Congreso de esa organización política que se celebra del 19 al 25 de enero.



1/2 pic.twitter.com/5qe71IeOR7 — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 19, 2026

También escribió: Les ratificamos nuestros deseos de nuevos éxitos en la construcción del socialismo, al tiempo que reafirmamos la voluntad de continuar profundizando los vínculos interpartidistas y la hermandad entre ambos pueblos.

De acuerdo con el sitio oficial del PCC, las relaciones diplomáticas entre Cuba y Vietnam se establecieron en diciembre de 1960, cimentadas en la solidaridad durante la guerra de resistencia vietnamita y el apoyo de Cuba a la reconstrucción posterior.

La misma fuente subraya que ambas organizaciones han ratificado recientemente el excelente estado de sus lazos, destacando la coordinación en foros internacionales de fuerzas progresistas y de izquierda.