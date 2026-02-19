Respalda Partido AKEL de Chipre declaración mundial en apoyo a Cuba

La Habana, 19 feb (ACN) El Partido Progresista del Pueblo Trabajador de Chipre (AKEL) suscribió una declaración conjunta de más de 100 partidos comunistas y obreros del mundo en respaldo a Cuba, bajo el título "Detengan la escalada de agresividad contra Cuba".

Cubaminrex destacó que el comunicado condena la nueva ofensiva del imperialismo estadounidense contra la soberanía e independencia de la Isla, tras el decreto del presidente de Estados Unidos que la califica como "amenaza extraordinaria y excepcional".

Los partidos denunciaron que esa medida busca obstaculizar el abastecimiento de combustibles y prolongar el embargo económico, comercial y financiero impuesto durante más de seis décadas, con graves consecuencias para la población cubana.

La declaración advirtió que la política norteamericana incluye amenazas de sanciones extraterritoriales, lo que constituye una violación de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, además de una afrenta a la proclamación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

Este nuevo nivel de agresividad forma parte de un plan más amplio de hegemonía estadounidense en la región, inspirado en la Doctrina Monroe, que abarca también acciones contra Venezuela, Colombia y México, subrayó el texto.

Los partidos expresaron solidaridad con la Cuba socialista y llamaron a ampliar la movilización internacional en defensa de su independencia y soberanía.