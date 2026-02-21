Refrendan solidaridad y resistencia sindicalistas de Cuba y Grecia

La Habana, 21 feb (ACN) En un encuentro marcado por la hermandad proletaria y la denuncia al imperialismo, dialogaron hoy en esta capital dirigentes de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC) y representantes del Frente Militante de Todos los Trabajadores (PAME) de Grecia.

El espacio, celebrado en un contexto de recrudecimiento sin precedentes de las medidas unilaterales impuestas por Estados Unidos, permitió a la delegación griega conocer de primera mano el impacto del bloqueo económico, comercial y financiero, así como la capacidad de resistencia creativa del movimiento obrero cubano.

Osnay Miguel Colina Rodríguez, presidente de la Comisión Organizadora del XXII Congreso de la CTC, explicó el complejo escenario que enfrenta Cuba, caracterizado por una escalada agresiva de la administración estadounidense.

Afirmó que se trata de un bloqueo cruel, un cerco donde nada entra y nada sale, al tiempo que describió las afectaciones concretas en sectores como la salud, la agricultura y la generación eléctrica.

Explicó cómo, ante la falta de combustible y piezas de repuesto, en muchas ocasiones se ha debido retroceder a métodos tradicionales de cultivo con tracción animal, sin renunciar jamás a producir los alimentos que necesita el pueblo.

No estamos cruzados de brazos, aseguró, detallando las prioridades del movimiento sindical: movilizar a los trabajadores para transformar la matriz energética, incrementar la producción de alimentos y prepararse para la defensa del país.

Yorgos Perros, responsable del PAME, transmitió un enérgico mensaje de solidaridad internacionalista: “Cuba no está sola, estamos seguros de que la Revolución cubana va a ganar y va a superar todos los obstáculos de los imperialistas”.

Contrastó la realidad cubana con la de otros países, donde el gobierno destina miles de millones a la industria militar en lugar de a la salud o la educación, y denunció la hipocresía de quienes acusan a Cuba de terrorismo, mientras son responsables de guerras e invasiones.

Como muestra tangible de apoyo, los trabajadores griegos expresaron su compromiso de contribuir con donaciones a Cuba y anunciaron la realización de un gran encuentro nacional en Grecia el próximo abril para coordinar un plan de lucha y solidaridad con los pueblos agredidos por el imperialismo.

En tiempos difíciles es cuando los grandes amigos se abrazan, concluyó Perros.

Nosotros vamos a seguir defendiendo nuestro mundo, la paz, la amistad, la solidaridad, sin ningún miedo; sabemos que siempre podremos contar con ustedes, sentenció Colina Rodríguez, ratificando la unidad del movimiento sindical cubano y sus aliados internacionales frente a las amenazas del imperialismo.

Acompañaron también el encuentro Yaisel Pieter Terry, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba e integrante de la Comisión Organizadora del XXII Congreso de la CTC, así como miembros del dirección nacional de la Federación de Mujeres Cubanas y organizaciones afines griegas que destacaron los vínculos históricos con los colectivos laborales y el empeño de seguir creando, haciendo y produciendo a pesar de las dificultades.