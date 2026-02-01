Red de Cubanos en América Latina rechaza medidas de EE.UU.

La Habana, 31 ene (ACN) La Red de Cubanos Residentes en América Latina y el Caribe rechazó la orden ejecutiva del gobierno de EE.UU. que recrudece el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba y ratificó su apoyo a la declaración del Gobierno Revolucionario, informó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

¡Viva la unidad de los cubanos residentes en América Latina y el Caribe en defensa de la Patria!

Declaración de la Red de Cubanos Residentes en América Latina y el Caribe en contra de las medidas del gobierno de los Estados Unidos y de apoyo a la declaración del Gobierno Cubano.

La Red de Cubanos Residentes en América Latina y el Caribe expresa su más enérgico rechazo a la reciente orden ejecutiva del Presidente de los Estados Unidos y nuevas medidas dirigidas a recrudecer el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto contra la República de Cuba.

Estas acciones, de marcado carácter hostil, injerencista y unilateral, constituyen una violación flagrante del Derecho Internacional, de los principios de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho soberano de los pueblos a decidir su propio destino sin presiones externas. Su verdadero propósito es profundizar las dificultades económicas del pueblo cubano, afectar su calidad de vida y generar desestabilización social, sin reparar en el daño humano que tales políticas provocan.

Desde América Latina y el Caribe, región históricamente comprometida con la paz, la autodeterminación y la solidaridad entre los pueblos, denunciamos que estas nuevas medidas no representan al sentir mayoritario de la comunidad internacional, que año tras año condena el bloqueo contra Cuba en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

De igual forma la Red de Cubanos Residentes en América Latina y el Caribe ratifica su pleno respaldo y apoyo a la Declaración del Gobierno Revolucionario Cubano, que con dignidad, firmeza y apego a la legalidad internacional ha denunciado estas agresiones y reafirmado su compromiso con la defensa de la soberanía nacional, la justicia social y la paz.

Reiteramos que Cuba no está sola. Los cubanos residentes en esta región, unidos, nos movilizamos en defensa de nuestra Patria; y, junto a las fuerzas solidarias, movimientos sociales y pueblos hermanos continuaremos alzando nuestra voz contra el bloqueo y contra cualquier intento de injerencia en los asuntos internos de nuestra Patria.

Exigimos el cese inmediato de todas las medidas coercitivas unilaterales contra Cuba y el respeto absoluto a su independencia y soberanía.

¡Abajo el bloqueo!

¡Viva la solidaridad entre los pueblos!

¡Cuba vencerá!

Red de Cubanos Residentes en América Latina y el Caribe