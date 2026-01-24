Reafirmaron en Panamá solidaridad y unión en defensa de Cuba

La Habana, 24 ene (ACN) Grupos solidarios con Cuba en Panamá convocaron a la unidad de los colectivos sociales en defensa de la soberanía de la mayor de las Antillas, durante un acto conmemorativo por el aniversario 173 del natalicio de José Martí, efectuado en la Universidad de Panamá.

Según publica hoy el sitio oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores, Orestes Pérez, embajador cubano en esa nación, encabezó la ceremonia, donde destacó la vigencia del pensamiento martiano sobre la cohesión de los cubanos dentro y fuera de la patria para enfrentar las agresiones externas.

El diplomático subrayó que esa unidad es esencial ante el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos hace más de seis décadas.

Contó el encuentro con la presencia del cónsul venezolano Julio Chávez, representantes de organizaciones estudiantiles, sindicales y movimientos populares, quienes coincidieron en la necesidad de fortalecer la solidaridad con Cuba y defender la autodeterminación de los pueblos de la región.

Incluyó interpretaciones musicales y tuvo lugar en el busto de José Martí inaugurado recientemente en la Universidad de Panamá, símbolo del compromiso con la justicia social y la soberanía.