Ratifica el pueblo mexicano apoyo a Cuba contra hostilidad de EE. UU.

ACN | Tomada del Facebook de la Embajada de Cuba en México

La Habana, 16 feb (ACN) Cientos de mexicanos y cubanos residentes en ese país expresaron su apoyo a la mayor de las Antillas, frente a la hostilidad del Gobierno de Estados Unidos.

Así lo destacó la Embajada de La Habana en México, donde se dieron cita este domingo los grupos solidarios, para denunciar la política agresiva, cruel e inhumana de Washington.

De acuerdo con la información, en esa sede se estableció además un centro de acopio para ayuda que será enviada al pueblo cubano.

Eugenio Martínez, embajador en México, agradeció la solidaridad del pueblo mexicano y aseguró que la ayuda que ha traído la gente, llegará al pueblo cubano.

Desde el pasado viernes, en todo México se activaron numerosos puntos para la recogida de ayuda para Cuba, como parte de iniciativas de el Partido Morena y organizaciones de solidaridad, como el Movimiento Mexicano y la Asociación de Cubanos Residentes José Martí.

El Partido Morena confirmó que, para el sábado, se habían recolectado unas 30 toneladas de alimentos y medicinas.