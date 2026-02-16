Promueven campaña documental Let Cuba Breathe contra el bloqueo (+ Video)

La Habana, 16 feb (ACN) Con el propósito de mostrar la realidad que enfrenta la población cubana ante el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por EE. UU., se lanzó recientemente la campaña documental “Let Cuba Breathe”, o “Dejen a Cuba Respirar”, informó el portal Cubadebate.

La iniciativa, presentada desde el 14 de febrero, consiste en una serie de videos que recogen testimonios de médicos, pacientes y familias afectados por las restricciones impuestas por la administración estadounidense.

Según sus organizadores, la campaña busca convertirse en un altavoz para quienes padecen las consecuencias de la orden ejecutiva firmada el 29 de enero por el presidente Donald Trump, dirigida a frenar el suministro de combustibles hacia la Isla.

Especialistas calificaron las nuevas medidas como una “guerra económica” y autoridades cubanas las denunciaron como acciones de carácter “criminal y genocida”, destinadas a provocar un colapso social mediante la asfixia de la economía nacional.

Cada jornada se estrenará un nuevo documental con testimonios directos de sectores esenciales de la sociedad, en contraste con las narrativas que, como señaló el Presidente Miguel Díaz-Canel, buscan negar la realidad del bloqueo impuesto por Estados Unidos.

La campaña busca contrarrestar operaciones de “guerra psicológica” financiadas desde el exterior, al dar voz a personas reales y mostrar la resiliencia de un pueblo frente a la agresión externa.

Desde la sociedad civil y el periodismo cubano, “Let Cuba Breathe” se suma a la condena internacional contra el bloqueo, documentando la resistencia de la población cubana y su determinación de no rendirse.