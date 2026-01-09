Presidente cubano felicita a Thongloun Sisoulith por reelección

ACN | Tomada de la cuenta en X de @DiazCanelB

La Habana, 9 ene (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista y Presidente de la República, extendió sinceras felicitaciones al compañero Thongloun Sisoulith tras su reelección como Secretario General del Partido Popular Revolucionario Lao (PPRL), durante la celebración de su XII Congreso.

A través de un mensaje en la red social X este jueves, el mandatario cubano expresó el orgullo de la Isla por "seguir contando con su entrañable amistad y liderazgo".

Extendemos sinceras felicitaciones al compañero Thongloun Sisoulith, tras su reelección como Secretario General del Partido Popular Revolucionario Lao, en el contexto del XII Congreso de esa organización.



Nos enorgullece seguir contando con su entrañable amistad y liderazgo. pic.twitter.com/CkRB7qjqkE — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) January 8, 2026

“Extendemos sinceras felicitaciones al compañero Thongloun Sisoulith, tras su reelección como Secretario General del Partido Popular Revolucionario Lao, en el contexto del XII Congreso de esa organización. Nos enorgullece seguir contando con su entrañable amistad y liderazgo”.

El XII Congreso del PPRL, principal fuerza política y guía del desarrollo del país del Sudeste Asiático, constituye un evento de gran relevancia para definir su futuro rumbo.