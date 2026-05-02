Llama el ALBA al mundo a condenar amenazas de EE.UU. contra Cuba

La Habana, 2 may (ACN) La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) expresó hoy su firme rechazo ante la escalada de declaraciones belicistas del gobierno de Estados Unidos (EE.UU.), que amenaza con el uso de la fuerza contra Cuba y llamó a la comunidad internacional a oponerse resueltamente a la amenaza o uso de la fuerza contra la isla.

En un comunicado oficial desde Caracas, Venezuela, el bloque regional destaca que estas acciones se generan "en un contexto regional marcado por crecientes tensiones que comprometen la paz y la estabilidad de América Latina y el Caribe".

A continuación, por su importancia reproducimos el texto íntegro del documento:

EL ALBA HACE UN LLAMADO A LA COMUNIDAD INTERNACIONALA OPONERSE RESUELTAMENTE A LA AMENAZA O USO DE LA FUERZA CONTRA LA REPUBLICA DE CUBA

La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) expresa su profunda preocupación y firme rechazo ante la escalada de declaraciones del gobierno de los Estados Unidos que amenazan con el uso de la fuerza contra la hermana República de Cuba, en un contexto regional marcado por crecientes tensiones que comprometen la paz y la estabilidad de América Latina y el Caribe.

Frente a esta situación, el ALBA reafirma su compromiso con los principios del Derecho Internacional, la solución pacífica de las controversias, la no injerencia en los asuntos internos de los Estados y el respeto irrestricto a la autodeterminación, soberanía e independencia de nuestros pueblos.

EI ALBA hace un llamado a la comunidad internacional a oponerse resueltamente a la amenaza o uso de la fuerza contra la República de Cuba. Asimismo, la Alianza Bolivariana exhorta al Gobierno de los Estados Unidos a privilegiar el camino del diálogo respetuoso, en condiciones de igualdad, sin amenazas ni condicionamientos, con pleno apego a la Carta de las Naciones Unidas y al respeto de la soberanía e independencia de Cuba.

Los países miembros del ALBA reiteran su voluntad de contribuir activamente al entendimiento entre las naciones y a la preservación de América Latina y el Caribe como Zona de Paz, promoviendo el diálogo y la convivencia civilizada como única vía para la resolución de diferencias.

Caracas, 02 de mayo de 2025