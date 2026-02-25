Lamenta Cuba daños por intensas lluvias en Brasil

La Habana, 25 feb (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, lamentó hoy los daños provocados por intensas lluvias al inicio de la semana en el estado de Minas Gerais, Brasil.

El canciller envío a través de su cuenta oficial en la red social X sentidas condolencias al Gobierno y pueblo del gigante suramericano.

Asimismo, dio su pésame a los familiares y allegados de los damnificados y las víctimas mortales, que según datos del Departamento de Bomberos ascienden a 36.

Según reporta la agencia Prensa Latina, se reportaron acumulados de hasta 584 milímetros de lluvia en el municipio de Juiz de Fora, lo cual convirtió a febrero en el mes más lluvioso de su historia.

Sentidas condolencias al Gobierno y pueblo de #Brasil por las pérdidas de vidas en el estado de Minas Gerais, debido a fuertes lluvias, que extendemos a los familiares y allegados de las víctimas y damnificados. pic.twitter.com/vKV6N3LVnm — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) February 25, 2026

De acuerdo con las autoridades locales, en esa demarcación, más de tres mil 500 personas quedaron sin hogar o desplazadas, y se registraron 772 incidentes, incluidos deslizamientos, inundaciones y colapsos estructurales.