Lamenta Cuba daños humanos tras incendio en Qingdao, China.

La Habana, 12 sep (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, lamentó hoy los muertos y heridos ocasionados por un incendio este jueves en un carguero en el puerto de Qingdao, China.

El canciller trasladó en un mensaje en su cuenta oficial en X sus condolencias al Partido, al Gobierno y al Pueblo de esa nación, de la cual destacó los lazos de hermandad con Cuba.

Lamentamos los muertos y heridos ocasionados por un incendio en un carguero en el puerto de Qingdao, #China.



Trasladamos nuestras condolencias al Partido, al Gobierno y al Pueblo de esa hermana nación. pic.twitter.com/qdxQgk8Gle — Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) September 12, 2026

El siniestro ocurrió en un buque de carga extranjero atracado para mantenimiento en un astillero de la compañía China State Shipbuilding Corporation Qingdao Beihai Shipbuilding Co., Ltd., en la provincia oriental de Shandong.

De acuerdo con la prensa local, fallecieron 25 personas, cinco resultaron heridas y trasladadas a un hospital, y 12 fueron evacuadas ilesas.