Inicia Canciller cubano agenda de trabajo en la Cumbre BRICS

La Habana, 12 sep (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, sostuvo hoy una reunión con el Primer Ministro de Vietnam, Le Minh Hung, en el ámbito de la XVIII Cumbre del grupo BRICS, que se desarrolla desde este sábado en India.

En la red social X, el canciller calificó el encuentro de muy productivo, y resaltó que ambas partes destacaron los históricos vínculos de amistad, cooperación y solidaridad que unen a ambos países socialistas.

"Expliqué la difícil situación que enfrenta Cuba, causada por el cerco energético, el recrudecimiento del bloqueo y las sanciones secundarias que provocan graves daños humanitarios", escribió Rodríguez Parrilla, quien encabeza la delegación de la isla al evento.

El jefe de la diplomacia de la nación antillana también reseñó que intercambiaron sobre las medidas adoptadas por el Partido Comunista de Cuba y el Gobierno para retomar el camino de la recuperación económica, aliviar las privaciones del pueblo y enfrentar las consecuencias de la política de asfixia económica estadounidense.

Según informa la agencia Prensa Latina, Cuba participará mañana domingo en la sesión abierta de la cita, en calidad de país asociado del bloque.

El grupo BRICS estuvo compuesto inicialmente por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica, y se extendió en 2024 con la entrada de Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía e Irán, y en 2025 con la incorporación de Indonesia.

Bielorrusia, Bolivia, Cuba, Kazajistán, Malasia, Nigeria, Tailandia, Uganda, Uzbekistán y Vietnam son Estados socios.