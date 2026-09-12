 Inauguran exposición cubano-italiana sobre arte, ciencia y memoria

La Habana, 12 sep (ACN) La Universidad de La Habana (UH) inauguró en su Galería L y 21 la exposición «Hierbas y salud a través de los siglos», en colaboración con el Aboca Museum, de Italia.

La muestra articula arte, ciencia, historia y memoria para mostrar la evolución del conocimiento botánico y farmacéutico y fortalecer la proyección internacional de la casa de altos estudios, y su apertura la encabezó Mirian Nicado García, rectora de la Universidad de La Habana, según una información publicada en su sitio oficial.

También asistieron la embajadora Italiana, Simona De Martino; el ministro de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Armando Rodríguez Batista; Marta Mesa Valenciano, diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular; representantes del cuerpo diplomático acreditado en Cuba, investigadores, directivos y personalidades científicas y sanitarias.

🌿 La Galería L y 21 de la @UdeLaHabana acoge «Hierbas y salud a través de los siglos», exposición fruto de la colaboración con el Aboca Museum, de Italia. La muestra articula arte, ciencia, historia.



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La expo reúne piezas que recorren más de cuatro siglos de historia de la farmacia: antiguos frascos, herbarios, morteros, balanzas, volúmenes especializados y reconstrucciones de boticas, donde objeto evidencia el vínculo entre naturaleza, conocimiento, arte y bienestar, de acuerdo con la misma fuente.

Ubicado en Sansepolcro, Toscana, el Aboca Museum conserva una de las colecciones más importantes del mundo sobre la historia de las plantas medicinales y la farmacia.

Su colaboración con la Cátedra UNESCO de Plantas Medicinales, de la UH, confirma el valor de la cooperación académica y científica entre los dos países

Por intermedio del proyecto La Botica de la Abuela, esta alianza también ha impulsado donaciones de medicamentos naturales para pacientes pediátricos, con especial atención a sectores vulnerables, lo que se expresa en acciones específicas al servicio de la salud pública.

La Galería L y 21 es un espacio vinculado a importantes momentos del arte cubano y sede de eventos como el Salón de La Habana y la Bienal de La Habana, se convierte en escenario de un diálogo entre tradición e innovación.

Esta vez rinde homenaje a Valentino Mercati, fundador del Grupo Aboca y distinguido con el título de Caballero del Trabajo, presentada como obsequio en el contexto del programa por el aniversario 300 de la UH, cuando reafirma su vocación como escenario de encuentro entre culturas, saberes y generaciones.