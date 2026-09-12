La Habana acogerá el XXVI Simposio de Investigación Cultural

La Habana, 12 sep (ACN) La Dirección Provincial de Cultura de La Habana y el Centro de Superación para la Cultura Félix Varela y Morales celebrarán los próximos días 15 y 16 de septiembre en el capitalino Pabellón Cuba la XXVI edición del Simposio de Investigación Cultural.

El evento está dedicado al aniversario 507 de la fundación de la Villa de San Cristóbal de La Habana; al 50 de la fundación del Ministerio de Cultura, al centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz (1926-2016)y al aniversario 40 de la Asociación Hermanos Saíz (AHS).

Dicha cita reunirá a investigadores, especialistas, profesores, estudiantes universitarios, promotores culturales, instructores de arte y otros interesado de la capital cubana.

Se destacan entre los objetivos del simposio la promoción de los resultados de las investigaciones más relevantes en la práctica sociocultural; así como propiciar la reflexión y el debate sobre los problemas fundamentales que enfrenta actualmente la cultura capitalina.

Además, fomentará el intercambio de ideas, experiencias y proyectos que fomenten la creatividad humana, la protección y conservación del patrimonio cultural y medioambiental; sin olvidar posibles estrategias de desarrollo desde una dimensión cultural.

Para la jornada del martes 15 se prevé una conferencia magistral, a cargo del Dr. Ignacio Turcios Lima Tamayo, del Centro Fidel Castro Ruz, quien disertará sobre "Fidel Castro Ruz y las Tradiciones Culturales de Guanabacoa"; mientras que el miércoles 16 tendrá lugar un panel de homenajes en el Salón de Mayo que contará con la participación de Yasel Toledo Garnache, presidente la AHS; Lucía Zamora, representante de la Oficina de trabajo comunitario de la UNEAC; Lucía Sardiñas, del Ministerio de Cultura; y la M. Sc. María Eugenia Ascuy Rodríguez, de la Dirección Provincial de Cultura.

Cada jornada, a partir de las 10:00 a.m. y hasta las 2:00 p.m. se desarrollará el trabajo en tres comisiones, cada una con una temática: la primera centrada en las necesidades culturales (Salón de Mayo), la segunda hará hincapié en la historia, identidad y tradiciones (Sala Guevara), y la comisión tres abordará la enseñanza artística, nedio ambiente, arquitectura y urbanismo (Galería de Arte).

El jurado de cada comisión otorgará un Premio de Investigación, así como primer, segundo y terceros premios.