 Agradecimiento de Cuba a México y el Caricom por envío de ayuda solidaria

La Habana, 12 sep(ACN) La Cancillería de Cuba agradeció hoy a México y los países integrantes de la Comunidad del Caribe (Caricom) por la entrega de una nueva ayuda humanitaria al pueblo cubano.

"Gracias siempre México, gracias Caricom por su solidaridad con el pueblo cubano", refirió un mensaje en la red social X, que se refiere al acto de recibimiento del decimotercer envío de ayuda humanitaria procedente del país azteca, acompañado en esta ocasión por donativos de los miembros de la organización integradora de 23 naciones caribeñas, y que se realizó en la sede del Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (MINCEX).

La página de Facebook de este ministerio informó que durante la ceremonia, William Díaz, director general de Cooperación Internacional del MINCEX, agradeció el constante apoyo del pueblo y gobierno de México, así como la valiosa contribución de los Estados miembros del CARICOM al pueblo cubano, en un contexto marcado por el recrudecimiento del bloqueo económico, que limita el acceso a alimentos, medicamentos y combustibles.

Miguel Díaz Reynoso, embajador de México, subrayó: “Nos reunimos para hacer formalmente una entrega de ayuda solidaria. Este año hemos sido testigos y también hemos vivido, junto a los cubanos, el castigo ilegal y condenable del recrudecimiento del cerco energético. Por eso volvemos a decirle hoy a Cuba: Cuba no está sola.”

Asimismo, Halim Majeed, embajador de Guyana en Cuba, en representación del CARICOM, afirmó: “Tenemos que continuar y repetir estos actos de solidaridad, por pequeños que sean. Una y otra vez haremos lo que podamos para apoyar a Cuba en estos tiempos difíciles. Cuba no está sola.”

Este nuevo envío constituye una expresión concreta de solidaridad y hermandad, que reafirma los lazos históricos de cooperación entre Cuba, México y los países del CARICOM, ratifica la nota.