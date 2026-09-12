Abre en Holguín muestra personal por los 85 años de Jorge Hidalgo (+Fotos)

Holguín, 12 sep (ACN) La exposición personal Palimpsestos, Orikis, Odunes, Mitomorfos, del maestro Jorge Hidalgo Pimentel, quedó inaugurada en el Centro Provincial de Artes Plásticas de Holguín como homenaje a sus 85 años de vida y más de seis décadas dedicadas al arte.

La muestra, integrada por 131 piezas que combinan técnicas mixtas sobre lienzo y cartulina, tintas y acrílicos, abrió sus puertas este viernes en la Sala Principal y la Sala Transitoria de la institución y constituye la producción más reciente del creador, concebida entre 2024 y 2026 a partir de una selección de su taller.

En declaraciones exclusivas a la Agencia Cubana de Noticias, el artista explicó que la muestra es producto del trabajo consecutivo de años y que, pese a que pudiera parecer retrospectiva, la pintura de mayor antigüedad no supera los dos años de producción, pues sigue la máxima de Hemingway de estar siempre trabajando cuando llegue la inspiración.

Añadió que a esa altura de la vida puede confesar que ha vivido, que ha mirado, que ha sentido y que ha querido, y que todo ello se refleja en la amplitud y profundidad de este conjunto.

La propuesta artística se distingue por un sello de arraigada cubanía, donde conviven la experimentación contemporánea con un riguroso estudio de las culturas originarias mesoamericanas, caribeñas y los sistemas mágico-religiosos afrocubanos.

Durante la apertura, la curadora y directora de la institución, Yuricel Moreno, valoró la exhibición como un valioso aporte al público para interactuar con un universo creativo amplio y de profunda significación espiritual.

El evento se enmarca en una temporada de actividades que el Centro presenta al público holguinero como acercamiento a la labor de artistas plásticos de la provincia, entre las que sobresale la séptima edición de la Jornada de Teoría y Crítica de Artes Visuales en Holguín, prevista para los próximos días.

El Centro Provincial de Artes Plásticas de Holguín, fundado el 2 de marzo de 1991, constituye la casa mayor de las artes visuales en la provincia y se ha consolidado como plataforma fundamental para la promoción y visibilización de la obra de artistas holguineros.