Felicita Díaz-Canel a Arnaldo Tamayo en su cumpleaños 84

La Habana, 29 ene (ACN) Miguel Díaz-Canel, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, felicitó hoy en la red social X al cubano Arnaldo Tamayo Méndez, primer cosmonauta de América Latina, en ocasión de su cumpleaños 84.

El mandatario envió un abrazo fuerte a Tamayo Méndez y expresó su admiración por él, de quien dijo llegó a sus 84 años con una vitalidad que parece haber conseguido en aquel viaje al cosmos que lo convirtió en el primer cosmonauta latinoamericano, orgullo de Cuba y de todos los pobres de la tierra.

Tamayo Méndez, Héroe de la República de Cuba, en 1980 realizó junto a la Unión Soviética la histórica misión espacial que lo convirtió en el primer latinoamericano en viajar al cosmos; es considerado símbolo de la ciencia cubana.