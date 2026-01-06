Ratifica sistema electoral cubano solidaridad con Venezuela

La Habana, 6 ene (ACN) El Consejo Electoral Nacional, así como sus estructuras a nivel provinciales y municipales, reafirma por estos días el apoyo a la declaración del gobierno cubano y se suma al clamor de indignación y repudio internacional por el criminal ataque perpetrado por fuerzas estadounidenses el pasado 3 de enero en el país sudamericano.

El órgano condena, en los términos más enérgicos, esa agresión militar y el brutal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, y el inaceptable secuestro de su Presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, y de la primera combatiente, Cilia Flores.

Advierte el CEN que esta acción constituye un acto de terrorismo de Estado y una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas, del Derecho Internacional y de la Proclama de América Latina y el Caribe como Zona de Paz.

Alegan también que el ataque alevoso contra instalaciones civiles y militares en Caracas, Miranda, Aragua y La Guaira, y la captura del mandatario legítimo, representan una escalada peligrosa de la doctrina neofascista e imperialista que pretende someter a nuestros pueblos y apoderarse de sus recursos naturales.

Expresa el órgano además que con profundo dolor el pueblo ha conocido que durante el criminal ataque perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, perdieron la vida en acciones combativas 32 cubanos, quienes cumplían misiones en representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el Ministerio del Interior, a solicitud de órganos homólogos de ese país.

La familia electoral cubana, fiel a su tradición patriótica y revolucionaria, comparte el dolor e indignación con el pueblo y especialmente con los seres queridos de los cobatientes caídos, y reafirma que la causa de Venezuela es hoy la causa de toda la humanidad digna, a la vez que enmarcan ese ejemplo de entrega como una inspiración adicional para cumplir con el deber con la Patria.

En su rol de guardianes de la soberanía y la autodeterminación que se ejerce en las urnas, en aceptación a lo expresado por el gobierno cubano, el CEN manifiesta su repulsa total con los sucesos y la injerencia ilegítima del imperialismo norteamericano en contra de la soberanía e independencia del país sudamericano.