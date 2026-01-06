Vigente pensamiento de Fidel sobre justicia mundial

La Habana, 6 ene (ACN) A 100 años de su natalicio, las palabras del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz mantienen una profunda vigencia y un llamado urgente a la equidad entre las naciones, como recordó hoy Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y Primer Ministro de la República.

En el marco de la conmemoración, Marrero Cruz compartió en su perfil de X una reflexión contundente del líder histórico de la Revolución Cubana, que señala: "¡Desaparezca la filosofía del despojo, y habrá desaparecido la filosofía de la guerra! ¡Desaparezcan las colonias, desaparezca la explotación de los países por los monopolios, y entonces la humanidad habrá alcanzado una verdadera etapa de progreso!".

Este pensamiento sintetiza el núcleo del ideario internacionalista y antiimperialista que ha guiado la política exterior de Cuba y su lucha incansable por un orden mundial más justo.

Fidel alertaba sobre las raíces estructurales de los conflictos: el colonialismo, el saqueo de los recursos y la dominación económica ejercida por los monopolios transnacionales.

Al recordar estas palabras, el Primer Ministro reafirma el compromiso de Cuba con los principios de soberanía, autodeterminación de los pueblos y cooperación solidaria, pilares de la diplomacia revolucionaria, en un contexto global marcado por crisis profundas, guerras de despojo y persistentes desigualdades.

El mensaje de Fidel se erige como un programa necesario para la paz y el desarrollo genuino, para lo cual es necesario que los pueblos latinoamericanos reflexionen con ella, más aún en la situación que vive la hermana República Bolivariana de Venezuela, tras los criminales ataques perpetrados por fuerzas estadounidenses.

La conmemoración del centenario del natalicio de Fidel es, para Cuba y sus amigos en el mundo, un momento para revitalizar su legado y convertir el invicto optimismo del líder histórico de la Revolución cubana en hoja de acción concreta hacia el futuro que soñó: un mundo donde prevalezca la justicia social y la dignidad plena del ser humano.