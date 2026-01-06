Honran en Matanzas a combatientes cubanos caídos en Venezuela

La Habana, 6 ene (ACN) La ceremonia de Las Campanas realizada este lunes en el Museo de Bomberos de Matanzas rindió homenaje a los combatientes cubanos caídos en cumplimiento de su deber durante la agresión militar de Estados Unidos contra Venezuela, informó la web institucional del Ministerio del Interior (Minint).

El tradicional tributo, efectuado cada mes para recordar a las víctimas del incendio de la Base de Supertanqueros en 2022, sirvió en esta ocasión para condenar el ataque contra la República Bolivariana de Venezuela, hecho violatorio de la Carta de las Naciones Unidas y del Derecho Internacional.

Participantes en la ceremonia calificaron de inmoral el ataque del gobierno estadounidense y destacaron el ejemplo de internacionalismo que caracteriza a la Revolución Cubana.

En honor a las víctimas del incendio de la Base de Supertanqueros, se doblan 17 campanas cada día cinco, acto que la ciudad asume con solemnidad y que ha devenido homenaje abierto al público.

Biolexi Ballester, directora del Museo de Bomberos, aseguró que la solidaridad continuará siendo crucial para el pueblo de Cuba y afirmó que «esta vez nuestras campanas suenan también por los combatientes caídos dignamente en el cumplimiento de su deber».

Niños de la escuela primaria Eusebio Guiteras evocaron también la figura de Conrado Benítez, maestro asesinado por fuerzas contrarrevolucionarias un 5 de enero, como parte de la jornada conmemorativa.

En el Aeropuerto Internacional de Varadero Juan Gualberto Gómez se realizó un matutino especial en solidaridad con Venezuela y en homenaje a los combatientes cubanos, coincidiendo con un aniversario de la creación de la Policía Nacional Revolucionaria.