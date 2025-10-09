Dialogó Canciller cubano con líder de Consejo de Ministros de Togo

La Habana, 9 oct (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, fue recibido hoy en audiencia por el Presidente del Consejo de Ministros de la República Togolesa, Faure Essozimna Gnassingbe, como parte de su visita oficial a esta nación africana.

Durante el encuentro, Rodríguez Parrilla expresó la disposición de la mayor de las Antillas para imprimir mayor dinamismo a las relaciones bilaterales y fortalecer los vínculos de cooperación en diversos sectores de interés común, según informó en su cuenta de X.

“Fui recibido en audiencia por @FEGnassingbe, Presidente del Consejo de Ministros de #Togo. Expresé la disposición de #Cuba para imprimir mayor dinamismo a las relaciones bilaterales y fortalecer los vínculos de cooperación en diversos sectores”.

Fui recibido en audiencia por @FEGnassingbe, Presidente del Consejo de Ministros de #Togo.



La audiencia con el jefe de gobierno togolés constituye un momento significativo en la agenda del titular cubano, quien previamente se había reunido con su homólogo, Robert Dussey, ministro de Relaciones Exteriores, de la Cooperación Regional y los Togoleses en el Exterior.

Como parte de su programa, el jefe de la diplomacia cubana intercambió también con togoleses graduados en la nación caribeña, de quienes conoció sobre sus experiencias y aportes profesionales al desarrollo socioeconómico de su país.

Cuba y Togo establecieron relaciones diplomáticas el 18 de enero de 1979, cimentando una relación de amistad que se ha mantenido por más de cuatro décadas.