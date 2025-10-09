Recibe Díaz-Canel a jóvenes palestinos que estudian en Cuba

La Habana, 9 oct (ACN) Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, recibió esta tarde en el Palacio de la Revolución a más de un centenar de jóvenes palestinos que estudian Medicina en Cuba.

Los estudiantes, algunos de ellos cursando la carrera, otros en residencia o el pregrado, compartieron con el Jefe de Estado un conmovedor diálogo en el que expresaron el dolor por su tierra natal y el agradecimiento por la solidaridad recibida en la Isla, destacó en X la Presidencia.

Más de 100 jóvenes palestinos que estudian Medicina en Cuba estuvieron esta tarde en el Palacio de la Revolución, donde fueron recibidos por el Presidente, en una jornada cargada de emociones y de solidaridad hacia Palestina.





En el intercambio se escucharon historias personales de sufrimiento y resistencia, sobre familiares que sufren bajo los bombardeos israelíes, y se habló de la complicidad de Estados Unidos.

Asimismo, los jóvenes reflexionaron sobre sus vidas en Cuba, el desafío del idioma y el amor que reciben por doquier, refiriéndose a la Isla como su casa.

Díaz-Canel les aseguró que encuentros como este, al igual que las actividades en la Tribuna Antiimperialista, se realizan por el compromiso de Cuba con la causa palestina.

“Para que se sientan acompañados, ustedes no están solos. Aquí tienen padres, madres y hermanos”, les afirmó el mandatario.

🗣️| Nosotros los consideramos nuestros hijos. Por muy duros que sean los tiempos, siempre habrá un espacio para acompañarlos.





El Jefe de Estado reconoció que escuchar sus testimonios y conocer sus historias de vida duele profundamente, pero ese mismo dolor acrecienta las convicciones y el compromiso de la Isla.

“Estar con ustedes nos fortalece las convicciones. Escucharlos hablar, conocer sus historias de vida, duele mucho, y ese dolor acrecienta nuestro compromiso”, aseveró.

En sus palabras, Díaz-Canel recordó al líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, y su lucha incansable por Palestina. “Nosotros crecimos oyéndolo hablar de Palestina, denunciando el crimen, crecimos acompañando esta causa”, rememoró.

“Ustedes no están de casualidad en Cuba, subrayó el Presidente, somos dos pueblos en resistencia, agredidos. Nosotros los consideramos nuestros hijos. Por muy duros que sean los tiempos, siempre habrá un espacio para acompañarlos”.

El mandatario cubano destacó además el papel futuro de los jóvenes: “Ustedes son el futuro de Palestina. Se están formando no solo como médicos, sino como revolucionarios, como hombres y mujeres de bien”.

Este encuentro, que evidencia la histórica solidaridad de Cuba con el pueblo palestino, se produce a dos años de la profundización de un genocidio que continúa avergonzando al mundo, y replica la celebración de uno similar en noviembre de 2023.