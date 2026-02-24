Desarrolló Canciller cubano amplia agenda de trabajo en Ginebra

La Habana, 24 feb (ACN) Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, desarrolló este lunes una intensa agenda en su primer día de estancia en la sede de la ONU, en Ginebra, Suiza, que incluyó intervenciones y reuniones de alto nivel informó el portal del Ministerio de Relaciones Exteriores, Cubaminrex.

El jefe de la diplomacia cubana participó en el Consejo de Derechos Humanos y en la Conferencia de Desarme, donde expuso la posición de la Isla frente a los desafíos globales y denunció el recrudecimiento de la política de bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra Cuba.

Durante la jornada sostuvo encuentros bilaterales con sus homólogos de Venezuela, Sudáfrica, Angola, Maldivas, Indonesia y Senegal, además de la vicecanciller de Portugal. Intercambió saludos con el presidente de Timor Lester y el canciller de Camerún.

También se reunió con el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y con el Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Volker Turk, con quienes abordó temas de interés común y la situación internacional.

En el marco de la reunión del Grupo de Amigos de la Carta de la ONU, los representantes de 18 países aprobaron una Declaración Especial de solidaridad con Cuba y de rechazo a la escalada agresiva de Estados Unidos contra la nación caribeña.

Rodríguez Parrilla reafirmó la disposición de Cuba a defender su soberanía y a mantener un diálogo serio y responsable con Estados Unidos, basado en el respeto mutuo, la igualdad soberana y el Derecho Internacional.